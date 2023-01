Finanziaria, Falcone: “Aumenti stipendi per forestali e precari”

Ecco cosa prevedono gli articoli approvati. Fondi anche per chi assume over 50 o donne

“Prosegue proficuamente la trattazione degli articoli della legge di stabilità in commissione Bilancio all’Ars. Sono stati approvati gli articoli 3, 4, 6 e 7”. Lo dice l’Assessore all’Economia Marco Falcone, sull’ iter della legge di stabilità 2023 che prosegue in commissione bilancio all’ Ars.

Cosa prevedono gli articoli approvati

“L’articolo 3 rifinanzia e mette in sicurezza l’Arpa (Agenzia egionale per la protezione dell’ambiente), garantendo le sue fondamentali funzioni; l’articolo 4 riguarda i forestali e formalizza gli adeguamenti contrattuali da tempo attesi; l’articolo 6 prevede l’integrazione oraria dei lavoratori Asu, così come promesso dal Governo Schifani. Infine l’articolo 7 – conclude Falcone – introduce l’integrazione dei salari dei lavoratori RMI e PIP, di fatto raddoppiandoli in linea ai parametri ISTAT. Diamo così risposte concrete ed efficaci al mondo del precariato che, per la Regione, deve essere risorsa e non un peso”.

Sammartino: “Bene ok a emendamento forestali”

L’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino è “molto soddisfatto” per il lavoro della commissione bilancio all’Ars che “ha approvato l’articolo della finanziaria con lo stanziamento di 22 milioni di euro per l’adeguamento dello stipendio dei forestali al ccnl, una misura che restituisce dignità a questi lavoratori e un primo segnale importante del nuovo corso del governo Schifani”. “L’attenzione da parte mia al settore è massima – aggiunge Sammartino – .Un primo importante passo è stato raggiunto, anche grazie al dialogo con i sindacati. Adesso la manovra proceda spedita per l’approvazione in Aula”.

Ok emendamento per chi assume over50 e donne

Quaranta mila euro alle aziende che nel triennio 2023-2025 assumeranno over 50 o donne. È quanto prevede un emendamento alla legge di stabilità in discussione all’Ars a firma della deputata M5s Roberta Schillaci, approvato oggi in commissione Bilancio.

Schillaci (M5s): “Ottimo incentivo per le imprese”

“Si tratta – commenta la deputata – di un ottimo incentivo per le imprese che, grazie a questa norma, potrebbero essere molto invogliate ad assumere soggetti che difficilmente oggi riescono a trovare lavoro a causa della loro età avanzata che li colloca ai margini del mercato del lavoro, o donne, che spesso hanno maggiori difficoltà degli uomini a trovare occupazione. L’emendamento, apprezzato in terza commissione e in Bilancio, va ora al vaglio dell’aula, ma siamo fiduciosi che possa diventare legge”.

