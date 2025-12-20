Finanziaria, Galvagno: “Andremo avanti fino a stasera”

Il presidente dell'Assemblea spiega il messaggio: "Era invito al senso di responsabilità"

PALERMO – L’Ars prova ad uscire dall’impasse nella quale si trova dalla notte tra venerdì e sabato. A Palazzo dei Normanni, dopo una conferenza dei capigruppo per cercare di capire come andare avanti con i lavori, l’Aula ha ripreso i lavori della Finanziaria ma l’esito finale resta una incognita. Mancano ancora nove articoli, le riserve e le tabelle di accompagnamento al ddl Stabilità, sulle quali sono deflagrate le divisioni interne alla maggioranza.

Alta tensione Forza Italia-Galvagno

L’Aula ha riaperto i battenti dopo diverse ore. Il clima è tesissimo, condito da alcune urla: Sala d’Ercole sta ripartendo dall’articolo sugli ex Pip. Nella maggioranza i nervi sono a fior di pelle, con Forza Italia sugli scudi rispetto alla regia del presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, che avrebbe privilegiato il dialogo con le opposizioni e Mpa a scapito degli altri alleati. Il nodo è stato al centro anche di un incontro tra i deputati azzurri e il coordinatore regionale Marcello Caruso a palazzo dei Normanni.

La quiete apparente di Palazzo Reale è stata scossa dalla pubblicazione su LiveSicilia del messaggio inviato la scorsa notte da Galvagno ai capigruppo di maggioranza: “C’è un clima quasi di odio, così non va”, scriveva Galvagno alle 3:41 del mattino.

Galvagno: “Dal 13 gennaio esamineremo tre disegni di legge”

“Andremo avanti fino a stasera con l’esame della manovra – ha detto in apertura dei lavori il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno – Dal 13 gennaio esamineremo tre disegni di legge nei quali saranno inserite le norme che non hanno trovato spazio nella finanziaria”.

Il presidente dell’Ars ha anche commentato il messaggio inviato: “Intendeva solo essere un appello al senso di responsabilità. Ognuno di noi ha sensibilità differenti, non c’è alcuna vergogna nelle proposte che sono state fatte. Rimanere ‘a bocca asciutta’ significa semplicemente riferirsi a chi è rimasto deluso perché ha visto stralciata o posticipata una sua proposta o un suo emendamento”.

Pellegrino (FI): “Andiamo avanti con la manovra in aula”

“Forza Italia è un gruppo unito. Noi dobbiamo andare avanti con assoluto garbo per arrivare a una finanziaria che porterà benefici per il benessere economico e produttivo”. Lo ha detto il capogruppo di FI all’Ars Stefano Pellegrino intervenendo in aula.