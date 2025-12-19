La Finanziaria all’ultimo miglio, è notte di trattative all’Ars

Votati finora 35 articoli, ne restano cento

PALERMO – Notte di trattative a Palazzo dei Normanni. Si cerca di trovare l’intesa per chiudere la Finanziaria entro sabato 20 dicembre. Epicentro del confronto tra maggioranza e opposizione Torre Pisana, dove il presidente dell’Arsa Gaetano Galvagno sta facendo da mediatore tra le parti in campo.

Finanziaria al punto di svolta

Gli articoli della manovra già approvati sono 35: è l’impianto principale della legge di stabilità, per come è stata approvata dalla giunta Schifani. Il governo ha portato in salvo la quasi totalità delle norme di propria ispirazione: dagli incentivi per le assunzioni al south working, passando per i bonus edilizi, la ‘Super Zes’, l’aumento delle giornate per i Forestali e il fondo in favore dell’editoria.

Le trattative a Palazzo dei Normanni

Restano da discutere le norme ordinamentali e quelle “microsettoriali”, come le ha definite Galvagno poco prima dell’ultima lunga pausa ancora in corso. Per questo la palla è finita adesso su un campo dove giocano quasi esclusivamente i deputati di maggioranza e opposizione. La partita riguarda anche le tabelle di accompagnamento alla legge di stabilità, dove si concentrano le spese degli assessorati.

Galvagno: “Approvazione nei tempi previsti”

Rispetto al testo della manovra, invece, ballano un centinaio di articoli: molti dovranno essere espunti dal per finire in un ddl Stralcio che dovrebbe essere esaminato dall’Aula alla ripresa dei lavori. Si tratta di una condizione necessaria se si vuole approvare la Finanziaria nei tempi stabiliti. “La certezza è che faremo quello che prevede il regolamento e dunque approveremo la manovra entro i tempi previsti”, ha assicurato Galvagno in serata.