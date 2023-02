Finanziaria, ok a emendamento Pd per risorse a Ragusa, Agrigento e Siracusa

Dipasquale: "Evitata una ingiustizia nei confronti dei Comuni"

Anche le città di Ragusa, Agrigento e Siracusa potranno accedere a un contributo straordinario istituito in favore dei Comuni per il 2023. Lo prevede l’articolo 2 della Finanziaria regionale dopo l’approvazione dell’emendamento, firmato dal deputato Pd Nello Dipasquale insieme con tutto il gruppo parlamentare Dem all’Ars.

L’emendamento

L’emendamento approvato da Sala d’Ercole ha cancellato il comma 16 della Finanziaria, che avrebbe impedito alle tre città patrimonio Unesco di accedere al fondo. Dipasquale e gli altri deputati del Partito democratico hanno poi ottenuto l’ok dell’Aula a un emendamento che consentirà a tutte le città che hanno subito danni dalle alluvioni dell’autunno del 2021 di potere accedere ai ristori previsti dalla legge.

Dipasquale: “Siamo riusciti ad evitare ingiustizie”

Anche in questo caso, il testo iniziale della legge di stabilità tagliava fuori 23 Comuni dal sostegno finanziario. “Un ottimo risultato – commenta Dipasquale -. In entrambi i casi siamo riusciti a evitare delle ingiustizie nei confronti dei Comuni. La Sicilia è una e ogni intervento concreto deve essere distribuito in maniera uniforme”.