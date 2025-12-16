Finanziaria, Roberta Schillaci (M5s): “In Aula sarà battaglia”

Le parole della deputata regionale

PALERMO – “Sulla legge di bilancio e la finanziaria la maggioranza di Schifani ha molti nodi al suo interno, è solo calma apparente. Si naviga a vista ma il rischio del caos è dietro l’angolo. La manovra economica così come è arrivata in Ars e una legge monstre”.

Lo afferma Roberta Schillaci, vice capogruppo del Movimento Cinquestelle all’Assemblea regionale siciliana.

Schillaci (M5s): “In Aula sarà battaglia”

“Sarebbe il caso – continua Schillaci – quantomeno di stralciare la pletora di norme ordinamentali e mance. Noi abbiamo concentrato la nostra azione su emendamenti che vanno nella direzione di sostenere le famiglie meno abbienti, le persone con fragilità e, ad esempio, per interventi di messa in sicurezza delle scuole”.

“Su questi vogliamo aprire un confronto serio in Aula – conclude la vice capogruppo del M5s -. Se la maggioranza pensa ad un arrocco o, peggio ancora, ad una tagliola sarà battaglia, perché così si va verso una legge con norme che di generale ed astratto non hanno nulla, e che sarebbero interventi spot poco incisivi o solo mance per gli amici e interventi ad personam”.