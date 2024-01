Finanziaria, si allungano i tempi: governo e partiti in conclave

Sul tavolo l'ipotesi di un ddl ad hoc con le misure del maxi-emendamento

PALERMO – È durata circa due ore la riunione tra governo e capigruppo all’Ars sulla Finanziaria. Al tavolo, per l’Esecutivo, l’assessore all’Economia Marco Falcone e il vicepresidente della Regione, Luca Sammartino. Il governo ha illustrato al Parlamento la road-map individuata per il via libera definitivo alla manovra.

Governo e partiti in conclave

Sul tavolo le norme del maxi-emendamento che, come anticipato, potrebbero finire in un disegno di legge ad hoc da approvare contestualmente alla Finanziaria. Lungo l’elenco delle misure inserite. “Una lenzuolata”, ironizza un deputato dell’opposizione parlando del testo messo a punto che racchiude tutte le richieste. Servirà del tempo ai partiti per analizzare il documento. Maggioranza e opposizione vaglieranno il testo messo a punto dal governo che, secondo l’Ansa, sarebbe lievitato a un valore di circa cento milioni di euro. Tante le norme di spesa ma anche le ordinamentali: il governo teme che siano proprio queste ultime a rallentare i lavori. Da qui l’idea di sdoppiare il testo dando vita a un nuovo disegno di legge che verrebbe analizzato in tempi serratissimi con un via libera contestuale alla manovra. A spingere per una approvazione veloce della Finanziaria è, tra l’altro, anche il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, da giorni in campo per trovare un’intesa che possa portare al semaforo verde nei tempi previsti. La seduta d’aula, nel frattempo, è slittata alle 16.

Riunione di Giunta all’Ars

Il governo, intanto, è alle prese con il mancato riconoscimento dello stato d’emergenza per gli incendi di luglio da parte di Roma. Schifani riunirà gli assessori nel pomeriggio: all’ordine del giorno l’audizione del dirigente Generale della Protezione civile regionale Salvo Cocina. Schifani in mattinata ha incontrato una delegazione di sfollati e di imprenditori accompagnati dai deputati regionali Ismaele La Vardera (Sud chiama nord), Valentina Chinnici ed Ersilia Saverino (Pd). “Siamo state rassicurate dal presidente della Regione su un cambio di passo che consenta di programmare una stargeia di prevenzione”, le parole delle deputate dem.