Finanziaria, si lavora alle risorse per il rinnovo del contratto dei Regionali

L'annuncio dei sindacati

PALERMO – “Prendiamo atto favorevolmente che le forze di maggioranza e opposizione hanno accolto l’appello delle scriventi organizzazioni sindacali consentendo, ieri, in commissione Bilancio, di prevedere le risorse necessarie per garantire il rinnovo del contratto di lavoro relativo al triennio 2025/2027 per tutti i dipendenti regionali e la dirigenza, come già avvenuto in ambito nazionale e i cui lavori per rinnovare il nuovo contratto sono già partiti”. Lo dicono i sindacalisti di Fp Cgil, Cisl Fp, Cobas/Codir, Sadirs, Ugl e Uil.

“Successivamente alla previsione in Commissione, auspichiamo che il presidente Schifani sostenga in Aula l’approvazione definitiva dello stanziamento a conferma della volontà da lui stesso manifestata a volere colmare i pesanti ritardi che erano stati accumulati rispetto alle altre pubbliche amministrazioni del Paese, per rendere nuovamente attrattivo il lavoro alla Regione anche a seguito delle note innumerevoli rinunce da parte dei vincitori di concorso per via delle basse retribuzioni”, continuano i sindacalisti. “Lo stato di agitazione già proclamato di tutto il personale regionale, comunque, rimane, in attesa del voto finale in Aula”.