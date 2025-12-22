Finanziaria: 24milioni per il fotovoltaico e la pulizia stradale

Schifani: "Confermato l'impegno per la tranzione energetica"

PALERMO – La Finanziaria regionale 2026-2028 ha introdotto due nuove misure proposte dall’assessorato dell’Energia per un valore complessivo di 24milioni di euro.

Il primo stanziamento da 12milioni di euro per il 2026 riguarda la concessione di finanziamenti a tasso agevolato tramite Irfis per l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, con una priorità stabilita per i nuclei familiari a basso reddito.

Ulteriori 12milioni di euro sono stati destinati ai Comuni e ai Liberi consorzi per la rimozione dei rifiuti abbandonati lungo le strade extraurbane dell’Isola. La norma vincola l’erogazione dei fondi all’installazione di sistemi di videosorveglianza per prevenire nuovi sversamenti illegali.

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha dichiarato che “questi interventi confermano l’impegno del governo regionale per favorire la transizione energetica e nella tutela dell’ambiente, con un occhio sempre attento alle fasce più deboli”.

L’assessore Francesco Colianni ha aggiunto che con tali provvedimenti si intende contrastare la povertà energetica e aiutare gli enti locali a rendere i territori più decorosi, prevenendo al contempo il fenomeno degli incendi dolosi.

Il capogruppo all’Ars di Mpa – Grande Sicilia, Roberto Di Mauro, sottolinea “come si tratti di una misura strutturale e non episodica, pensata per contrastare in maniera duratura un fenomeno che danneggia l’ambiente, il decoro dei territori e l’immagine complessiva dell’Isola. Un intervento che rafforza il ruolo degli enti locali e contribuisce anche alla prevenzione di comportamenti illeciti e di fenomeni connessi, come gli incendi dolosi”.

Sicilia Pulita. Per Di Mauro, questa norma “rappresenta una risposta concreta al tema della povertà energetica, favorendo l’autoconsumo e accompagnando la transizione energetica in un’ottica di sostenibilità economica e ambientale”.