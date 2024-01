Finge un malore e viene trasportata d’urgenza in ambulanza: “Mi serviva un passaggio”

Denunciata per interruzione di pubblico servizio

FOGGIA – Finge un malore e chiama il servizio di emergenza 118 a Carapelle, nel Foggiano. Una donna ha messo in atto un bizzarro piano per raggiungere Foggia, fingendo di stare male. Trasportata d’urgenza in ambulanza e raggiunta l’ospedale della città della Puglia, è andata via: “Mi serviva un passaggio”.

Finge un malore: il “passaggio” in ambulanza

Il personale sanitario, rispondendo prontamente alla chiamata, si è precipitato sul posto. La donna, presentandosi come paziente, ha simulato sintomi di tosse persistente, richiedendo il trasporto immediato al pronto soccorso per accertamenti medici. Tuttavia, questo atto si è rivelato una messinscena. Arrivati al Policlinico Riuniti di Foggia, la sorpresa: la “paziente” è scesa dall’ambulanza e si è allontanata rapidamente dalla struttura. Il suo comportamento ha subito destato sospetti, portando a una rapida indagine che ha portato al suo rintraccio nei pressi dell’ospedale.

Una volta interrogata, la donna ha confessato di aver escogitato il piano per ottenere un passaggio gratuito a Foggia. Questo abuso insolito dei servizi di emergenza ha portato a una denuncia per interruzione di pubblico servizio. Le autorità hanno espresso preoccupazione per l’incidente, sottolineando come tali azioni possano distogliere risorse preziose da situazioni di reale emergenza.



TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE