Fingeva infarti per non pagare il conto al ristorante: arrestato truffatore

Un modus operandi che ha colpito almeno 20 ristoranti

1' DI LETTURA

Un cinquantenne lituano è stato arrestato in Spagna dopo aver escogitato un modus operandi che ha colpito almeno 20 ristoranti in tutto il Paese. Fingeva infarti per non pagare il conto al ristorante. La sua tattica consisteva nel sedersi a tavola, ordinare quanto più possibile e al momento del conto simulare un attacco di cuore.

L’azione del truffatore

Il modo di agire era sempre lo stesso. Il truffatore ordinava una cena costosissima: aragoste, carne di prima qualità e vini pregiati. Al momento del pagamento, l’uomo si riversava a terra e fingeva infarti, afferrando il petto e chiedendo urgenti cure mediche. Questo metteva in allarme sia il personale che gli altri clienti, creando una situazione di caos e confusione nei ristoranti coinvolti.

L’errore fatale

La serie di finti malori sembrava non avere fine, fino a quando il truffatore lituano ha commesso un errore fatale. Ha deciso di tornare nel ristorante “EÏ Buen Corner” ad Alicante, dove aveva già tentato la sua truffa in passato. Questa volta, però, i camerieri non hanno chiamato l’ambulanza, ma hanno deciso di contattare la Polizia. Grazie a questa rapida reazione, l’uomo è stato riconosciuto e arrestato dalle autorità. Dopo l’arresto, l’uomo è stato processato e condannato a 42 giorni di carcere.



TUTTE LE NOTIZIE DAL MONDO DEL WEB SU LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE