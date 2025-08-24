Forse nel corso di una sfida incosciente tra ragazzi

BRESCIA – Una bravata, un gioco stupido e pericoloso tra ragazzi, ha rischiato di trasformarsi in tragedia questa notte a Gardone Riviera, lungo la strada statale Gardesana, nel Bresciano. È accaduto alle 2.30 all’altezza dell’hotel Monte Baldo. Qui alcuni giovani avrebbero iniziato a simulare il tentativo di lanciarsi sotto le auto in transito.

Il tutto, forse, nel contesto di una ‘sfida’ incosciente dettata dalla giovane età e dalla spavalderia. Ma a uno dei ragazzi, un irlandese di 27 anni, la baldoria con gli amici è costata carissima. Un’auto infatti l’ha travolto. Immediati i soccorsi: il 26enne è stato stabilizzato sul posto e poi trasportato in eliambulanza agli Spedali Civili di Brescia.

Le condizioni del ferito

Le sue condizioni sono serie, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Sull’accaduto indagano le forze dell’ordine. Resta lo sconcerto per una bravata finita male che poteva trasformarsi in tragedia.

