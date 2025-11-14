 Finisce con la moto contro un muretto: muore 37enne a Sassari
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Finisce con la moto contro un muretto: muore 37enne a Sassari

Inutili i soccorsi del 118, l'uomo è morto sul colpo
LA TRAGEDIA
di
1 min di lettura

Un motociclista di 37 anni è morto questa sera in un incidente stradale che si è verificato poco dopo le 20 lungo la strada provinciale 127 bis. Tra le borgate di Caniga e Molafà, a pochi chilometri da Sassari.

Secondo i primi riscontri della polizia locale, l’uomo ha perso il controllo della moto nell’affrontare una curva. È uscito fuori strada e si è schiantato contro un muretto. Sul posto anche i vigili del fuoco e il 118, ma i tentativi di rianimare il motociclista sono risultati vani. La strada 127 bis è stata momentaneamente chiusa al traffico.

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI