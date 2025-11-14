Inutili i soccorsi del 118, l'uomo è morto sul colpo

Un motociclista di 37 anni è morto questa sera in un incidente stradale che si è verificato poco dopo le 20 lungo la strada provinciale 127 bis. Tra le borgate di Caniga e Molafà, a pochi chilometri da Sassari.

Secondo i primi riscontri della polizia locale, l’uomo ha perso il controllo della moto nell’affrontare una curva. È uscito fuori strada e si è schiantato contro un muretto. Sul posto anche i vigili del fuoco e il 118, ma i tentativi di rianimare il motociclista sono risultati vani. La strada 127 bis è stata momentaneamente chiusa al traffico.