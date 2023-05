Finisce male tentativo di rapina in piazza Stesicoro: grave 34enne

E' accaduto ieri sera: la vittima è ricoverata in prognosi riservata al Garibaldi-Nesima. Indaga la Polizia.

CATANIA. E’ stato fermato nel tentativo di rubargli (a quanto sembra da una primissima ricostruzione) il telefonino cellulare: dalla colluttazione che ne è scaturita, è finito a terra battendo con violenza la testa e lì è stato lasciato sull’asfalto non distante da Piazza Stesicoro.

Trasportato d’urgenza, in ambulanza, all’ospedale Garibaldi-Nesima nel corso della notte è finito sotto i ferri per tentare di ridurre il trauma cranico riportato. Si trova ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sarebbero gravi.



L’episodio è accaduto nella serata di ieri. Il malcapitato è un cittadino polacco di 34 anni al quale un balordo aveva tentato di rubare, come detto, il telefono.

Un fatto increscioso. Terribile nelle conseguenze.

Sul fatto, indagano gli agenti della Questura che sono sulle tracce dell’aggressore.