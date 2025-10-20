Fiorello sta male, assente alla prima puntata de “La Pennicanza”

La precisazione in diretta: "Non è una gag"

Falsa partenza per “La Pennicanza”, lo show con Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio in onda su Rai Radio2.

Domenica 19 ottobre, i due conduttori avevano fatto irruzione su Rai1, nella striscia tradizionalmente occupata da “Cinque Minuti” di Bruno Vespa, per promuovere il ritorno dell’attesissimo programma tenendo incollati al video 4.192.000 spettatori per il 22.4% di share. Lunedì 20 ottobre, l’amara sorpresa.

“Questa avventura comincia in maniera un po’ particolare perché sono da solo. Rosario non c’è perché non è stato tanto bene”, ha annunciato Fabrizio Biggio in apertura. Quindi si è collegato telefonicamente con l’amico che, seppur con voce dimessa, ha voluto tranquillizzare tutti.

Fiorello sta male: “Ho avuto un coccolone”

“A questo punto è il caso di citare Shakespeare: ‘Molto rumore per nulla’ – ha esordito lo showman siciliano – Abbiamo fatto tutto ‘sto casino e oggi sto a casa. Non sto bene. Ho avuto il famoso, come possiamo chiamarlo…non è elegante parlare di questo in radio. Diciamo coccolone”. Fiore ha fatto sapere di aver provato a essere presente, “ma niente da fare”.

“Sai che le prime puntate sono sempre un po’ problematiche per l’ansia, allora meglio saltare la prima e andare direttamente alla seconda”, ha aggiunto. “Non è una gag”, ha tenuto a precisare.

Poi con la consueta ironia, ha detto: “Questo deve servire da monito a tutto il mondo dello spettacolo. Se solo provate a prendere il posto di Bruno Vespa, anche per scherzo, succede questo”.

“Sono in contatto con il mio medico. Fortunatamente non è niente di grave. Ma non tanto da poter essere là. Oggi starò a casa a riposo, sperando domani di essere là”, ha concluso Rosario Fiorello.

