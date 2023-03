Fioretta Mari, Catania e la granita “duci e amara” di zio Turi Ferro

Attrice, direttore artistico, regista teatrale: con aneddoti legati alla terra etnea.

CATANIA. Una chiacchierata che ha aperto lo scrigno dei ricordi. Con una Fioretta Mari che ci ha riportato ai fasti di una stagione teatrale catanese piena di verve e di racconti.

Pur essendo nata a Firenze, da padre fiorentino e madre siciliana, il tuo rapporto con Catania è sempre stato fortissimo. Qual’è il primo ricordo che hai di questa città? L’hai vista cambiare molto Catania negli anni?

Era il 1950 avevo 8 anni ed ero già’ una provetta attrice avendo debuttato a 3 anni. Sono stata la prima interprete di “Porta un bacione a Firenze”. Sono arrivata con la mia adorata mamma Francy ‘ Carrara alla stazione dì Catania e vennero a prenderci Turi Ferro e mia zia Ida Carrara. Zio mi porto subito perché ero affamata , a prendere una granita con brioche in via Etnea dicendomi: Chissa e’ la mia città, tanto duci e a volte tanto amara! Impara ad amarla come l’amo io ! E così feci dimostrandolo nei 30 anni che seguirono, dove creammo tante realtà televisive e teatrali portando il nome di Catania in tutto il mondo! Certamente quello che la rappresenta meglio oggi è la bellissima canzone di Carmen Consoli!

Catania è una città unica nel suo genere, con l’ironia pazzesca dei catanesi e lo straordinario mercato del pesce, con tutto gli splendidi personaggi che lo vivono, lo “colorano” e lo popolano ogni giorno!

Com’è nata la tua passione sfrenata per la recitazione?

Non ho dubbi. Certamente la mia passione per la recitazione è nata vedendo recitare i miei cari e bravissimi componenti della grande famiglia Carrara, ai quali si è poi unito Turi Ferro.

Nella tua carriera hai avuto la fortuna di collaborare con nomi come Turi Ferro, Oreste Lionello, Vittorio Gassmann, Jean Louis Barrault, Madeleine Renaud, Leo Gullotta, Massimo Troisi, Aldo Giuffré, Nino Manfredi, Ugo Tognazzi, Pino Caruso e Mario Scaccia. Cosa ha rappresentato per te lavorare fianco a fianco con i migliori?

Ad Alberto Lionello , Mario Scaccia e Turi Ferro ho rubato i tempi comici, che uno già possiede di natura, ma che con l’esperienza vengono rafforza rafforzati .Ma in realtà ho preso qualcosa da tutti, nessuno escluso.

Nel ’79 hai anche inciso un 33 giri dal titolo “Io sono fatta così” per la Cinevox, che ricordo hai di questa esperienza?

Conservo ancora un ricordo stupendo di quel disco, con i testi dei più importanti autori comici di allora e con le meravigliose canzoni del caro Maestro Carlo Bixio.

Da sempre sei molto impegnata anche nella formazione delle giovani leve. Come li vedi i ragazzi di oggi? Sono tanto diversi da chi li ha preceduti?

In passato i ragazzi erano più timidi . Oggi hanno acquisito una certa sfrontatezza che porta qualcuno ad esagerare. Io sono stata sempre fortunata e continuo ad esserlo, con la Lee Strasberg di New York, con l’Actor’s Planet a Roma, e tutte le scuole dove mi capita d’insegnare: i miei allievi sono meravigliosi!

Secondo Sophia Loren, “Fare l’attrice è come andare in guerra. Bisogna avere determinazione, scansare tanti pericoli.” Hai dovuto combattere molto nella tua vita per fare questo mestiere?

I problemi sono sempre stati gli stessi. Quando capitava una bella ragazza giovane che voleva fare l’attrice, la frase era sempre la stessa: Se sarai carina con me, farai la protagonista! Per non parlare di quelli che ti saltavano addosso nei camerini del teatro o negli studi televisivi (come e ‘capitato a me!!!). E’ per questo forse che sono diventata popolare e conosciuta, perché tutto è ‘successo a 38 anni con “Secondo voi”, la trasmissione della lotteria di Capodanno di Michele Guardì, con Pippo Baudo, Beppe Grillo, Tullio Solenghi e Jinny Steffan, che debuttavano anche loro in tv! Oggi, per fortuna, grazie agli smascheramenti di Hollywood stanno tutti più attenti!