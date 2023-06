Fisco, meno tasse sulle tredicesime, flat tax in stand by

Sarà possibile introdurre una rateizzazione degli acconti e saldi dell'Irpef

1' DI LETTURA

Meno tasse sulle tredicesime per i dipendenti. La commissione Finanze della Camera ha dato l’ok all’emendamento alla delega fiscale che alleggerisce le tredicesime e mette in stand by la flat tax incrementale per i dipendenti.

Sulla flat tax prevista una “complessiva valutazione, anche a fini prospettici” per l’anno 2023.

Sarà possibile introdurre una rateizzazione degli acconti e saldi dell’Irpef, ma anche prevedere una “progressiva ed eventuale” riduzione della ritenuta d’acconto.

Via libera all’emendamento che consente di “valutare l’eventuale e progressivo superamento” del superbollo sulle auto diesel di grossa cilindrata, ma senza maggiori oneri per i conti pubblici.