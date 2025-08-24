Sarà utilizzabile per determinati prodotti e sotto forma di sconto

ROMA – Sconti per l’acquisto di elettrodomestici: è in arrivo un nuovo bonus. Sarà utilizzabile solo per determinati prodotti – come lavatrici, lavasciuga, forni, lavastoviglie e frigoriferi – e sotto forma di sconto, pari al 30 per cento, sul prezzo, fino a una cifra massima di 100 euro. La cifra è elevabile a 200 per chi ha un Isee inferiore ai 25 mila euro.

Il bonus, che si pensava dovesse patire ad aprile, dovrebbe partire a settembre. E gli interessati devono fare in fretta: se non si utilizza rapidamente, scade. Si potrà richiedere attraverso la piattaforma pagoPa.

A chi è rivolto

Il bonus elettrodomestici dovrebbe essere diretto a tutti. L’unica soglia prevista, quantomeno secondo le anticipazioni che circolano, riguarda l’entità del beneficio, che non può essere il massimo (200 euro) per chi ha un indicatore socio-economico troppo elevato.

Ecco come si può spendere

Non appena il testo del decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale, si potrà accedere, ma la stretta sui tempi è dovuta anche alla limitatezza dello stanziamento previsto: solo 48 milioni di euro. Il decreto conterrà un’elenco dettagliato delle tipologie di beni acquistabili delle relative classi energetiche.Gli elettrodomestici non dovranno per forza essere di classe a o b, ma ci sarà una griglia.

Il bonus elettrodomestici, tecnicamente, è un incentivo all’acquisto di elettrodomestici. Il venditore può recuperare lo sconto tramite il credito d’imposta: lo schema, in sostanza, è simile a quello visto nel 2021 per il bonus tv. Da una parte il bonus punta a sostenere le famiglie, dall’altra a supportare il comparto economico degli elettrodomestici.

