Fit-Cisl, sciopero addetti Segesta autolinee e Sicilbus: ecco quando

Il sindacato contesta la chiusura del dialogo con le aziende

1' DI LETTURA

“Non è più concepibile che le aziende private del trasporto pubblico locale ‘risucchino’ le sovvenzioni regionali per poi sfuggire al confronto sindacale. Esprimiamo netta contrarietà rispetto all’andamento imposto alle relazioni industriali teso a evitare completamente il dialogo con le parti sociali”.

Lo dice Davide Traina, segretario regionale Fit Cisl Sicilia intervenendo sulla vertenza dei lavoratori delle aziende del trasporto extraurbano Segesta Autolinee e Sicilbus, annunciando uno sciopero di 4 ore per il prossimo 17 aprile per Segesta autolinee e l’8 maggio per Sicilbus.

Traina (Fit Cisl Sicilia): “Massima collaborazione”

“Crediamo fortemente, che l’intero sistema di trasporto pubblico-privato regionale debba lavorare in un’ottica di massima collaborazione ai fini del completamento delle procedure per garantire a tutti i cittadini e in tutti i territori siciliani un trasporto sicuro e funzionale. È necessario monitorare e verificare la corretta applicazione delle norme relative ai tempi di guida, percorrenza e di riposo – aggiunge – Proprio per questo motivo riteniamo necessario avviare un diverso e nuovo modo di procedere che potrebbe trovare soddisfazione in sede di un tavolo di confronto tecnico che a più riprese abbiamo richiesto”.

Le richieste del sindacato Fit Cisl

La Fit Cisl chiede il rientro del nastro lavorativo entro le 12 ore; il rispetto della normativa Ce n.561/2006 con la relativa fruizione settimanale di 45 ore di riposo consecutive; l’adeguamento dei pagamenti dei ritardi su percorrenza stabilita, riscontrabili sia dalla striscia carta cronotachigrafica degli autisti che dal sistema gps installato sui bus.