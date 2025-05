Fiumefreddo, incidente bici elettrica-auto: muore un 59enne

La ricostruzione della tragedia affidata alla Polizia municipale

FIUMEFREDDO DI SICILIA (CATANIA) – Aveva 59 anni ed era in sella alla sua bicicletta elettrica. Poi, l’impatto con un’auto che proveniva dal senso di marcia contrario e che non gli ha lasciato scampo: uno scontro violento. A perdere la vita è stato un residente di Fiumefreddo che ha trovato la morte lungo la Statale 114 all’altezza di via Meli.

I soccorsi sono scattati immediati. A bordo dell’ambulanza, sul posto sono giunti gli operatori sanitari del 118 che hanno tentato invano di salvare la vita all’uomo. Per lui, però non c’è stato nulla da fare.

Ad effettuare i rilievi sono stati gli agenti della Polizia municipale di Fiumefreddo che stanno ricostruendo in queste ore l’esatta dinamica dei fatti, informando il magistrato di turno.