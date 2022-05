Floriano: “Fa piacere aver fatto due gol sotto la nostra curva”

"Ci aspettiamo tanta gente giovedì perché abbiamo bisongo di loro"

Al termine dell’incontro Triestina-Palermo, match terminato 2-1 in favore dei rosanero, l’attaccante dei siciliani Roberto Floriano, autore di una doppietta, è intervenuto in conferenza stampa: “Sappiamo che è una squadra forte quindi dobbiamo far finta che siamo 0-0 e giocare la nostra partita in casa. Dobbiamo pensare a noi e fare la nostra gara come se oggi avessimo pareggiato. Diciamo che anche l’anno scorso nell’ultimo periodo avevo conquistato la fiducia del mister e avevo finito bene la stagione, così come quest’anno. Quando le partite hanno questo stimolo esce anche la parte migliore di me. Sto bene fisicamente, ho avuto dei crampi ma spero di recuperare per giovedì”.

“Nel secondo tempo – prosegue Floriano – forse ha influito l’essere stati fermi due settimane quindi magari verso la fine eravamo un po’ stanchi. Poi c’è da considerare che gli avversari hanno individualità importanti che possono metterti in difficoltà. Fa piacere aver fatto gol sotto la nostra curva. Sul risultato dico che dobbiamo pensare come se fosse 0-0, non dobbiamo pensare ad altro se non a fare la nostra partita. La Triestina la considero tra le più forti, ma sicuramente forse il fatto di aver riposato di più ha fatto perdere un po’ di ritmo nei 90 minuti. Da migliorare credo ci sia solo la condizione ma quello verrà giocando. Ci aspettiamo tanta gente giovedì perché abbiamo bisogno di loro, oggi erano in tanti e si sono fatti sentire quindi era una carica in più per noi”.