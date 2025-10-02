Flotilla, Dipasquale: “Da Israele decine di sequestri di persona”

"Il governo italiano e le istituzioni europee intervengano”

“L’esercito israeliano, da ieri sera e fino a questo momento, ha di fatto sequestrato i componenti della Global Sumud Flotilla, si tratta di circa 200 persone tra cui numerosi italiani, tutti impegnati in una missione umanitaria che aveva il solo intento di portate aiuti umanitari a Gaza”, lo dichiara il deputato del Pd all’Ars Nello Dipasquale.

“Tra loro – ha aggiunto Dipasquale -ci sono anche i nostri parlamentari: Arturo Scotto, deputato del Pd alla Camera, l’europarlamentare Pd Annalisa Corrado, l’europarlamentare AVS Benedetta Scuderi e il senatore M5S Marco Croatti. Donne e uomini che avevano una sola intenzione: portare aiuti umanitari me le navi da guerra israeliane hanno impedito tutto ciò. In queste ore stiamo notando un gravissimo silenzio e un atteggiamento sottomesso da parte del governo italiano: la premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani hanno dimostrato di essere servi sciocchi di Netanyahu e si sono piegati, ancora una volta, alla sua linea”

“Esprimo vicinanza e massima preoccupazione per i nostri connazionali e per tutto il popolo della Flotilla, vittime di un atto che non può essere tollerato. Chiediamo al governo italiano e alle istituzioni europee di intervenire con urgenza per tutelare i cittadini e parlamentari coinvolti, chiedendo la loro immediata liberazione e chiarendo la legittimità dell’azione israeliana”.