Flotilla, sciopero a Catania: oltre 8mila persone in corteo

Dal porto del capoluogo etneo, intanto, sono partite altre barche verso Gaza

CATANIA – È partito dal porto di Catania il corteo per lo sciopero generale. Sfilano anziani, famiglie, giovani e studenti, si fermeranno a Castello Ursino. Slogan e qualche fischio contro il governo nazionale sotto il Comune, la cui amministrazione cittadina è di centrodestra. Gli organizzatori parlano di “non meno di 8-9 mila partecipanti”.

Circa 200 persone hanno occupato la stazione centrale di Catania per manifestare, nel giorno dello sciopero generale, in solidarietà con il popolo palestinese. Cento persone sono entrate nella stazione e hanno bloccato la circolazione dei treni scendendo sui binari, altre 100 sono fuori dall’edificio.

Al corteo sventolano le bandiere della Cgil, della Palestina e di tante associazioni e scuole etnee. Una nuova flotilla, composta da undici barche, è intanto partita dai porti di Catania e di Otranto con prua verso Gaza.