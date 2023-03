Fly Marsala, al PalaBellina passa Schultze Messina

La squadra peloritana accelera dopo i primi due set

MARSALA (TP) – Diciannovesima giornata del Campionato Serie B1 di Volley Femminile amara per la GesanCom Fly Volley Marsala che in un PalaBellina stracolmo di tifosi perde la sfida contro Farmacia Schultze Messina per 1-3 grazie ai parziali 25/22 – 24/26 – 14/25 – 21/25. Un match dai due volti che ha appassionato e divertito il pubblico presente, vuoi per le bellissime azioni di entrambe le squadre, vuoi per l’incertezza del risultato, almeno fino a che non terminassero i primi due set.

Un primo parziale ben giocato da tutte e due le contendenti, un insieme di piccoli vantaggi sempre recuperati che nel finale premieranno la formazione di casa più convincente e consistente dell’avversaria. Un secondo set davvero bello, ben giocato sia in attacco che in difesa, con la Fly che recupererà bene gli svantaggi e, nel finale sul 23/23, avrà la palla per superare l’avversario, ma le ragazze di Santa Teresa di Riva difenderanno bene e sul contrattacco vinceranno il punto per poi chiudere il parziale sul 24/26.

Era l’occasione perfetta per portarsi sul 2-0 ed acquisire il primo punticino dei tre disponibili, invece, le ospiti di Coach Prestipino, sullo slancio dell’1-1 sono riuscite ad impossessarsi di tutto il match trascinando il terzo ed il quarto set a proprio vantaggio sull’inerzia del pareggio ottenuto. C’è poco da raccontare sugli ultimi due parziali, dove le santateresine,con la caparbietà che le ha contraddistinte, ne gestiranno i gap ottenuti, anche di dieci punti, non concedendo quasi nulla alle libellule biancoazzurre di Coach Gaspare Viselli a cui non resterà altro che cedere l’intera posta in palio alle avversarie.