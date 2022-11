Fly Marsala sconfitta contro la capolista Amando Volley

Un punto guadagnato e classifica sempre in movimento

Torna sconfitta la GesanCom Fly Volley Marsala dalla trasferta messinese contro la capolista Amando Volley di Santa Teresa Riva valido per la sesta giornata del Campionato serie B1 di Volley Femminile. Un altro 3-2, il quarto consecutivo, che consente di guadagnare un altro punto in classifica nonostante la sconfitta e che comunque fa vedere il bicchiere mezzo pieno alle libellule biancoazzurre di Coach Gaspare Viselli.

L’incontro si era messo bene per le lilibetane che vincevano il primo set per 25-23 dopo un duro tira e molla nel punteggio ed un recupero nel finale degno di nota per la quantità di concentrazione e voglia di emergere. Le messinesi non ci stanno e recuperano subito lo svantaggio portandosi avanti nel punteggio del secondo parziale, tanto da non consentire più il rientro delle marsalesi e chiudendo il secondo set per 25-16. Nel terzo set, capitan Chiara Scirè e compagne intravedono la possibilità del colpaccio in terra straniera ed inanellano una serie di punti che impediranno alle padrone di casa il completo recupero del parziale, così vincendolo 18-25. Sembra il prologo del match, ma l’abitudine dei tre turni precedenti di finire allo spareggio aleggia nell’aria ed il quarto tie-break consecutivo è servito in un battibaleno, quarto set alle messinesi per 25-21 e quinto set in cui le biancoazzurre mai sono state dentro al punteggio se non che all’inizio, punteggio finale 15-7.

Un punto guadagnato e classifica sempre in movimento per la Fly Volley, è il valore aggiunto di questo affascinante campionato pieno di incertezze date dalla classifica corta e da un gruppo di squadre che lotteranno fino alla fine per cercare di raggiungere posizioni più tranquille. Adesso, nuovamente turno di riposo e settimana di preparazione all’ennesima trasferta di Pomezia, da considerare un vero e proprio bivio per la Fly Volley.

Amando Volley: Cecchini 5, Courroux 4, Giacomel 16, Amaturo 4, Murri 7, Nielsen 16, Bertiglia 19, Spitaleri (L), Gervasi 0, De Candia ne, Galuppi ne. Allenatore: Antonio Jimenez.

GesanCom Fly Volley: Caserta 8, Scirè 17, Fabbo 2, Pirrone 8, Miliani 10, Gasparroni 24, De Marco 1, Modena (L), Orto 0, Franceschini 0, Antico ne, De Vita (L2) ne. Allenatore: Gaspare Viselli.