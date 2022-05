Fly Marsala: sfida promozione contro la Rubierese

La diretta facebook dell'incontro, con inizio dalle 18.30, sarà possibile seguirla, sabato 28 maggio dal profilo “Fly Volley Marsala"

MARSALA – Ci siamo, è il momento tanto atteso da una intera città. È il momento dell’ultimo match della fase due dei PlayOff per la promozione in B1. Sabato 28 maggio alle ore 19.00 in un PalaBellina, pieno in ogni ordine e grado, la GesanCom Fly Volley Marsala cercherà di superare la storia già conquistata affrontando l’ultimo avversario possibile, la Rubierese Volley di Coach Daniele Paolini. Entrambe le squadre hanno una vittoria per parte ai danni sella Teodora Ravenna e giungono a quest’ultimo match entrambe con un unico risultato possibile: la vittoria.

Si è arrivati a questo match dopo due fasi di PlayOff duri ed estenuanti che hanno messo a dura prova la tenuta fisica e mentale delle libellule biancoazzurre, ma che, alla vigilia del match dei match, ci consegnano un Team forte e coeso cosciente che ancora tutto non è determinato. Le ragazze sanno che ancora c’è battere un temibile avversario anche esso giunto alla finale, forse con qualche trasferta meno impegnativa, ma con lo stesso numero di vittorie, un avversario che vorrà far sua la partita è che non mollerà mai.

Il capitano Chiara Scirè ha preso per mano le compagne in un ideale unico gruppo per tutti i giorni precedenti alla finalissima ed allenandosi coscientemente in attesa del giorno della verità, studiando ed affinando tutti i meccanismi, sudando la maglia senza lasciare nulla al caso con la professionalità dei grandi momenti, coscienti che nel fortino del PalaBellina un unica voce si alzerà e sarà per sostenerle verso la vittoria. Perché questo chiedono a se stesse, giocare una grande partita per rendere reale ciò che fino ad adesso è stato un sogno.

DOVE VEDERLA

La diretta streaming su facebook dell’incontro, con inizio dalle 18.30, sarà possibile seguirla, sabato 28 maggio dal profilo “Fly Volley Marsala” grazie al racconto di Oreste Pino Ottoveggio ed il commento tecnico di Francesco Vitta. L’ingresso al PalaBellina sarà possibile, visto l’alto numero di richieste, previa prenotazione al link https://www.ticketsms.it/it/event/mlfGAuBl – Dirigerà la gara la Sig.ra Bianca Monti coadiuvata dal Sig. Francesco Esposito.