Fly Marsala: tutto pronto per la sfida contro Caffè Trinca

Una vittoria della Fly rimanderebbe i due Team al confronto della 22° giornata a Marsala il prossimo 26 marzo

MARSALA – È giunto il momento della verità, è giunto il match che dirà che ruolo può svolgere la GesanCom Fly Volley Marsala in questo Campionato di B2 di Volley Femminile girone P. L’undicesima giornata rinviata dalla Federazione a causa della pandemia, il tanto atteso confronto a casa delle palermitane del Caffè Trinca, si giocherà mercoledì 16 marzo, e le libellule di Coach Marco Adornetto sono pronte, sia fisicamente che mentalmente ad affrontare le capoclassifica di Coach Tommaso Pirrotta.

Sarà una partita da affrontare al massimo della concentrazione, giocando un pallone dopo l’altro senza alcun timore reverenziale da parte di ambedue le contendenti. L’unica certezza è, che vista la classifica ed in virtù della sconfitta subita, Capitan Scirè e Compagne, non possono solo sperare nell’ottimo momento di forma, sanno già a priori che dovranno portare punti a casa per ambire ad un eventuale aggancio futuro in classifica. Una vittoria della Fly rimanderebbe i due Team al confronto della 22° giornata a Marsala il prossimo 26 marzo.

I parziali dell’incontro, con inizio dalle 20.00, sarà possibile seguirli, mercoledì 16 marzo dal profilo Facebook “Fly Volley Marsala”. Dirigeranno la gara i Sig.ri Danny Buccheri e Vera D’Avola.