Fly Volley Marsala, presa la centrale Giulia Caserta

Un nuovo tassello nel roster 2022/2023 a disposizione di mister Camiolo

MARSALA (TP) – Un colpo di mercato era nell’aria, ed è relativo ad un nuovo ingresso a “Casa Fly”. Grazie all’incessante lavoro del DS Peppe Viselli la GesanCom Fly Volley Marsala si assicura le prestazioni sportive dell’esperta centrale Giulia Caserta.

Classe 1999 per 185 cm di altezza, l’atleta torinese compie i suoi primi passi nelle giovanili del Pinerolo venendo utilizzata, con il susseguirsi delle stagioni, in campionati sempre più performanti. Dalla D alla B1 Giulia si impone nei vari roster grazie alla verve atletica che la contraddistingue e, nella stagione 2018/2019, sempre a Pinerolo, approda in A2 dopo un campionato di B1 strepitoso. Poi, sempre in A2, un anno in Friuli a Martignacco e due in Sicilia al Marsala Volley.

Con l’arrivo di Giulia Caserta la GesanCom Fly Volley Marsala arricchisce il roster 2022/2023 di un fondamentale tassello per le proprie ambizioni di giocare una tranquilla stagione nel difficile campionato di B1 nazionale che si appresta a giocare.

“Sono molto contenta della scelta fatta, dichiara Giulia Caserta, in due anni a Marsala mi sono innamorata della città, dei suoi luoghi e delle persone. Ho avuto modo di conoscere in prima persona tutta la dirigenza e ho solo sentito parlare bene della società, quindi, è stato facile firmare con la Fly Volley per la prossima stagione. Sono molto motivata e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura nella città che ormai considero una seconda casa”.