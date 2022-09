Fly Volley Marsala, spunti interessanti dal test contro Caffè Trinca Palermo

Al PalaBellina riproposto lo scontro dello scorso campionato di B2 che tanto ha appassionato gli sportivi della pallavolo siciliana

MARSALA (TP) – Buon primo Test Match per la GesanCom Fly Volley Marsala che, nel pomeriggio di venerdi in un PalaBellina con temperature decisamente estive, incrocia le armi con Caffè Trinca Palermo anche quest’anno guidata da Coach Tommaso Pirrotta, riproponendo, così, di fatto, lo scontro dello scorso campionato di B2 che tanto ha appassionato gli sportivi della pallavolo siciliana.

Un insieme di spunti molto interessanti, per Coach Piero Camiolo che prova, nel set iniziale il suo primo starting six ufficiale con Fabbo alla regia, Scirè e Gasparroni di banda, Miliani opposto, Caserta e Pirrone centrali alternate al libero Modena. Il set inizia con Palermo che si porta subito in vantaggio mantenendo un gap a proprio favore di circa tre punti fino al recupero e sorpasso biancoazzurro giunto nel finale di set. Coach Camiolo alterna in attacco anche la Franceschini rendendo lo starting six una evoluzione senza certezze.

Interessanti spunti anche nel secondo set con Palermo che spinge sull’acceleratore ma senza riuscire a distanziare le libellule marsalesi che forti di quella tenuta mentale che le ha sempre contraddistinte riescono nuovamente a mettere il naso avanti nel punteggio mantenendolo fino alla fine. La positiva rotazione in attacco della De Marco concede a Coach Camiolo la certezza di avere un gruppo compatto ma variegato di atlete che quando chiamate in causa rispondono con estrema positività all’impatto del campo. Terzo set estremamente utile per i due Coach che provano tutte le giovani nella certezza che tanto potranno contribuire nelle economie di un campionato di B1 lungo e difficile come questo che stanno per affrontare le due società.