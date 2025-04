La prima ricostruzione e il drammatico bilancio

FOGGIA- E’ di un morto e due feriti il bilancio di un incidente avvenuto lungo la strada provinciale 45, in provincia di Foggia. Secondo la prima ricostruzione dell’accaduto, sono due le auto coinvolte.

Sul posto hanno operato i carabinieri e le ambulanze del 118 che hanno trasportato in codice rosso i due feriti all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

Morta una donna di 29 anni

Oggi, purtroppo, è stata una giornata funestata dagli incidenti. Una donna di 29 anni, a Milano, è morta, travolta da una motocicletta mentre attraversava la strada in via Bazzi all’angolo con viale Toscana. Non lontano dall’Università Bocconi,

Sul posto sono arrivati polizia locale e i soccorritori del 118, che hanno tentato di rianimare la ventinovenne che era in arresto cardiaco e trasportarla all’ospedale Niguarda, invano.