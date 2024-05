Ma Palazzo d'Orleans annuncia la firma per lunedì

PALERMO – Il Pd all’Ars chiede al governatore Renato Schifani di rinviare la firma dell’accordo con lo Stato sulla programmazione dei fondi Fsc a dopo le Europee.

La richiesta, però, non sembra essere stata accolta: Palazzo d’Orleans ha annunciato la firma dell’intesa per lunedì pomeriggio al Teatro Massimo di Palermo.

La richiesta del Pd sui fondi Fsc

“Il presidente Schifani dovrebbe ricordare che era stato stabilito che la presentazione degli interventi da finanziare con il Fondo per lo sviluppo e la coesione si sarebbe dovuta fare all’Assemblea regionale siciliana, di fronte alle forze parlamentari”, dice il capogruppo dem a Palazzo dei Normanni Michele Catanzaro.

“Stile Wanna Marchi…”

“Invece sono stati traditi gli accordi e si sta organizzando una manifestazione elettorale a spese dei cittadini, in pieno ‘stile Wanna Marchi‘”, aggiunge a proposito dell’appuntamento di lunedì tra il presidente della Regione e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni per la firma dell’accordo. L’intesa prevede ben 580 interventi in tutta la Sicilia.

“Una lunga serie di opere e finanziamenti per diversi miliardi di euro – aggiunge Catanzaro – che, guarda caso, verrà presentata a meno di due settimane dal voto per le Europee. Proprio per questo ci rivolgiamo al presidente Schifani: non si renda complice di chi pensa che, pur di avere un voto in più, si possa tradire tutto e tutto, e chieda di rinviare la presentazione Fsc a dopo il voto per le Europee rispettando l’impegno di poterlo fare all’Ars”.

“In questo modo Schifani dimostrerebbe che si tratta davvero di un’azione istituzionale – conclude Catanzaro – e che lui non si presta a fare la spalla di Giorgia Meloni in una televendita elettorale”.

Analoga sottolineatura era arrivata ieri dal Movimento cinque stelle all’Ars, con il capogruppo Antonio De Luca e il presidente della commissione Ue Luigi Sunseri.