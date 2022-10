Fontana “iNpiegato”: lo scivolone grammaticale del presidente della Camera

Il documento ha cominciato a circolare sui social ed è scattata l'ironia

Nuova polemica sul neoeletto presidente della Camera. A causarla un doppio errore ortografico della terza carica dello stato risalente al 2018, anno in cui per la prima volta il leghista firmò la dichiarazione delle cariche ricoperte e delle funzioni svolte al momento dell’elezione alla Camera dei deputati dopo le politiche del 4 marzo.

Nella dichiarazione, il presidente della Camera scrive “Inpiegato” piuttosto che “impiegato”, un refuso grave rispetto alla regola di ortografia secondo cui prima del “p” e delle “b” vada usata la “m” piuttosto che la “n”.

Subito è scoppiata l’ironia. Il documento ha cominciato a circolare sui social sin dalle prime ore della domenica della giornata. Tantissimi i commenti ironici, tra cui anche quello dell’attore Luca Bizzarri: “A me non fa tanta impressione che sia Presidente della Camera, quanto che abbia tre lauree…”. Lorenzo Fontana infatti ha tre lauree: in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Padova, in Storia all’Università Europea di Roma e in Filosofia. Inoltre è iscritto all’albo dei giornalisti come pubblicista.