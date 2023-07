Fontanarossa, Barbagallo (Pd): “La situazione resta critica”

Dal Senato, Salvo Sallemi (FdI) e Daniela Ternullo (FI) chiedono di risolvere quanto prima "una situazione surreale".

2' DI LETTURA

CATANIA – “Non mi convince come è stata gestita l’emergenza non soltanto da parte dalla Sac, ma anche da Enac, Enav e da mille rivoli di società di trasporto pubblico che stanno gestendo il trasferimento dei passeggeri da un punto all’altro dell’isola”. Lo ha detto Anthony Barbagallo, segretario regionale del Partito democratico, a margine dell’ispezione della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati nell’Aeroporto di Catania.

Fontarossa: situazione critica

A una settimana esatta dall’incendio che ha messo fuori uso il Terminal A dello scalo etneo, “la situazione resta critica e siamo molto preoccupati”, ha detto ancora l’esponente dem. Nessuna previsione sulla riapertura integrale della scalo: “Ci dicono di avere riaperto l’aeroporto con alcuni voli – ha aggiunto Barbagallo – cercheremo di capire dove sta la verità perché c’è un poco di confusione”

Intanto divampano le polemiche sulla gestione della crisi. Nella giornata di ieri si è consumata la disputata tra il ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, e il governatore siciliano Renato Schifani. “Noi non partecipiamo agli scontri politici del centrodestra che, tra l’altro, sono all’ordine del giorno – ha affermato Barbagallo – l’idea è quella della solita corsa alla poltrona, della solita lottizzazione dei posti che è una specialità del centrodestra in Sicilia”.

Il Movimento cinque stelle tira in ballo le responsabilità politiche del governatore Schifani. “Le polemiche con esponenti dei partiti della sua maggioranza e con ministri, non servono a nulla e a nessuno. Semmai evidenziano le enormi crepe all’interno della maggioranza”, affermano le deputate regionali del M5s Martina Ardizzone e Stefania Campo dopo il sopralluogo a Fontanarossa.

Le voci dal Senato

Chiede una rapida soluzione della crisi, il vittoriese Salvo Sallemi, senatore di Fratelli d’Italia. E sottolinea: “Nell’emergenza, l’aeroporto di Comiso, ancora una volta, ha dato prova di essere hub nodale per il sistema trasporti del sud est”. Per questa ragione – dice ancora Sallemi – è lì che si deve investire per ampliarne tratte e orizzonti e su ciò tutto il territorio ibleo non arretrerà di un millimetro”.

Parla di “situazione sempre più insostenibile e surreale” la senatrice palermitana di Forza Italia, Daniela Ternullo. “Una vera e propria bomba a orologeria – ha detto ancora – che si riflette anche sugli altri scali siciliani”.

Ternullo fa il punto sui disagi che sta patendo, sull’altro versante dell’Isola, lo scalo Falcone-Borsellino. “Tra oggi e domani sono previsti 32 voli diretti da Catania all’aeroporto di Punta Raisi a Palermo – ha detto – Ecco perché come ha ribadito il ministro Urso, la situazione è intollerabile. Sac ed Enac dovrebbero dare risposte certe in merito a responsabilità circa la mancata programmazione e sulle carenti verifiche infrastrutturali”.

Salvini convoca il Tavolo

Arriva, intanto, l’iniziativa del vicepremier e ministro Matteo Salvini, che ha convocato per domani, martedì 25 luglio, un tavolo al Mit per affrontare il dossier dell’aeroporto di Catania. Sono stati invitati tutti i soggetti interessati. Così una nota del Mit.