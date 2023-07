Fontanarossa, i sindacati: “Bene lavoro Ast per fronteggiare l’emergenza”

Dopo la chiusura dello scalo 'Vincenzo Bellini'

La Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Autoferro plaudono i lavoratori Ast per l’impegno profuso per fronteggiare l’emergenza della temporanea e parziale chiusura dell’aeroporto Fontanarossa di Catania. Quarantuno i mezzi messi a disposizione dall’azienda, di cui 24 nuovi immatricolati nella giornata di ieri grazie all’intervento del Presidente Schifani e dell’Assessore Aricò, al fine di alleggerire i disagi dei passeggeri che dovevano raggiungere l’aeroporto di Catania e sono stati invece dirottati negli scali di Palermo, Trapani e Comiso.

“I lavoratori Ast si sono impegnati fino a notte inoltrata e sta ancora proseguendo la collaborazione dell’azienda per fronteggiare questa emergenza, vicenda che fortifica la bontà della nostra richiesta al governo regionale, sia concessa ad Ast la continuità aziendale dentro il perimetro di azienda di proprietà della Regione che ha in se’ la capacità di assicurare con efficienza la mobilità dei cittadini e dei turisti presenti in Sicilia” affermano.

“L’auspicio è che, completata la fase di adozione ed approvazione dei bilanci 2021 e 2022 , attraverso la redazione di un nuovo piano industriale si rilanci l’immagine e la continuità dell’azienda che, come dimostrato in questo ore, con il contributo fondamentale dei lavoratori ha la capacità di offrire un servizio di trasporto pubblico efficiente”.