Forlì rescinde contratto con Aeroitalia, Catanzaro: ‘Cosa ne pensa Schifani?’

"Doveva essere la soluzione al caro-voli"

“Che ne pensa il presidente Schifani della decisione della società di gestione dell’aeroporto di Forlì che ha rescisso il contratto con Aeroitalia per i continui ritardi e disservizi della compagnia?”. Lo dice Michele Catanzaro capogruppo del Pd all’Ars.

“Da mesi – aggiunge – il presidente della Regione manda comunicati stampa spacciando questa compagnia aerea come la soluzione al caro voli, come mai ora non dice nulla? Siamo curiosi di sapere cosa pensa il presidente Schifani di questo episodio che ha coinvolto la compagnia aerea da lui tanto sostenuta e sponsorizzata”.