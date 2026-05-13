Formazione al lavoro nel settore turistico, l’evento di VOIhotels

Academy 2026 anche per i giovani siciliani

ROMA – Si è conclusa al VOI Floriana Resort di Simeri Crichi (Catanzaro) la seconda edizione di Voi Academy 2026, il progetto di formazione esperienziale promosso da VOIhotels, divisione alberghiera di Alpitour World, con l’obiettivo di ridurre la distanza tra scuola e mondo del lavoro nel settore turistico-alberghiero.

Dal 4 all’8 maggio, il resort ha ospitato giornate di full immersion che hanno coinvolto circa 150studenti provenienti da nove istituti alberghieri italiani, con una significativa presenza di scuole calabresi, siciliane e pugliesi, a conferma del ruolo strategico del Sud Italia nella formazione dei professionisti dell’ospitalità.

La serata conclusiva del 7 maggio ha visto anche la partecipazione, tra gli altri, di Wanda Ferro, sottosegretario al ministero dell’Interno, e di Filippo Mancuso, vice presidente del Consiglio regionale della Calabria.

Durante l’Academy, i partecipanti hanno potuto vivere un’esperienza concreta di lavoro alberghiero, attraverso formazione pratica per reparto, simulazioni operative, attività di teamworking, momenti strutturati di valutazione e feedback, oltre a iniziative tematiche pensate per riprodurre le dinamiche reali di una struttura turistica in piena attività.

Gli studenti coinvolti provengono dagli istituti: IIS “Euclide” di Bova Marina (RC); IPSEOA “Don Pino Puglisi – Fortunato Fedele” di Centuripe (EN); IPSSEOA “Mandralisca” di Cefalù (PA); IPSSEOA “Pietro Piazza” di Palermo; IIS “Antonello” di Messina; IISS “Salvatore Pugliatti” di Taormina (ME); IPSAR “Federico II di Svevia” di Siracusa; IPSSAT “Rocco Chinnici” di Nicolosi (CT); IPSSEOA “Sandro Pertini” di Brindisi.

“La VOI Academy nasce dalla volontà di costruire un ponte concreto tra formazione e mondo del lavoro”, dice Paolo Terrinoni, amministratore delegato di VOIhotels. “Investire sui giovani significa accompagnarli in un’esperienza reale, fatta di pratica, responsabilità e cultura del servizio – aggiunge -. È un impegno che riguarda l’azienda, le scuole e i territori in cui operiamo, e che consideriamo strategico per il futuro dell’ospitalità”.

La VOI Academy non è una semplice attività formativa, ma un percorso strutturato di formazionee orientamento al lavoro, dedicato ai principali reparti operativi dell’hotel – ricevimento, sala, bare cucina – e pensato per valorizzare non solo le competenze tecniche, ma anche le attitudini, lesoft skill e la capacità di lavorare in squadra.