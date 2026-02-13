 Formello, frana un costone su una palazzina: un morto e 2 feriti
Intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri
MALTEMPO
di
1 min di lettura

ROMA – Un uomo è morto in casa, vicino Roma, per la frana di un costone che ha coinvolto la sua abitazione. È accaduto nella tarda serata di ieri a Formello. La vittima si chiamava Umberto D’Errico, aveva 58 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione il crollo sarebbe stato causato dal maltempo degli ultimi giorni. I detriti hanno travolto la palazzina di tre piani, la vittima abitava al seminterrato e sarebbe stata travolta dai detriti. Altri due residenti sono stati rimasti feriti e portati all’ospedale Sant’Andrea, in codice giallo. Non sarebbero in gravi condizioni. Evacuata l’intera palazzina.

