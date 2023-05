Gabriele Minì fantastico: è primo nella Feature Race a Monaco

Il pilota siciliano conquista Monte Carlo

Il pilota Gabriele Minì, originario di Marineo in provincia di Palermo, ottiene il primo posto a Montecarlo. Il giovane siciliano, infatti, è salito sul gradino più alto del podio nella Feature Race di Formula 3 a conclusione di un weekend fantastico per lui a Monaco. Dopo il successo di venerdì 26 maggio con la pole position, il 18enne italiano della Hitech ha vinto la gara andata in scena domenica 28 maggio riuscendo ad effettuare anche il giro veloce. Dietro di lui sono arrivati Beganovic secondo e Aron terzo, entrambi del team Prema.

Il pilota palermitano continua ad inanellare successi rimanendo uno dei migliori talenti per il futuro del mondo delle corse. “Come ho detto venerdì, la qualificazione è la chiave. Infatti, sono riuscito a mantenere la mia posizione in partenza, sono riuscito a fare il giro più veloce di pochissimo, ma sono comunque riuscito a ottenere il punteggio pieno per questa gara. Quindi sono davvero contento di questo”, ha dichiarato Minì alla fine della corsa.