Forte vento a Palermo, diversi voli dirottati a Catania

A causa dei dirottamenti alcuni voli stanno subendo dei ritardi di un'ora circa in partenza

PALERMO – Otto voli in arrivo al Falcone Borsellino di Palermo sono stati dirottati nella serata di ieri a Catania, a causa del forte vento di scirocco che ha soffiato per tutta la notte nel Palermitano, mentre la situazione è tornata adesso alla normalità e si registra soltanto qualche ritardo.

I voli dirottati su Fontanarossa sono il Wizz da Milano da Malpensa delle 19,30, il volo Ryanair da Malpensa delle 21,45, il volo Ryanair da Bologna delle 22,30, quello da Bergamo delle 22,50 e quello da Venezia delle 22,55. Stessa sorte per il volo Ita da Roma Fiumicino delle 22,55, per il Wizz da Bologna delle 23,35 e per il Ryanair da Bergamo che doveva atterrare a Palermo 15 minuti dopo la mezzanotte.

A causa dei dirottamenti di ieri sera, alcuni voli questa mattina stanno subendo dei ritardi di un’ora circa in partenza. Ma l’emergenza vento di stanotte è stata superata e il traffico è tornato regolare, come sottolineano dalla Gesap, la società che gestisce l’aeroporto.