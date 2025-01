Forte vento nel Palermitano, abbattuti pali dell’illuminazione e alberi

Le parole del primo cittadino di Borgetto e la conta dei danni

PALERMO – Per il forte vento due pali dell’illuminazione sono caduti in provincia di Palermo: uno a Borgetto, in via Porta Palermo, e un altro a Termini Imerese, in piazza Alberto Dalla Chiesa. In entrambi i casi sono state danneggiate due auto in sosta. Non ci sono stati feriti.

Forte vento nel Palermitano

“Sappiamo benissimo le condizioni fatiscenti del nostro impianto pubblico di illuminazione – dice il sindaco di Borgetto Roberto Davì -, tanto è vero che nelle scorse settimane diversi pali erano stati rimossi perché in cattivo stato e pericolanti. Quanto accaduto stamattina in via Porta Palermo ci ha sorpresi”.

“A breve – aggiunge – dovremmo varare il bilancio 2022 che è quello post-dissesto finanziario, cosa che libererebbe alcune importanti risorse. Valuteremo anche proposte progettuali di project financing per poter garantire una totale messa in sicurezza di tutti i pali”.

In entrambi i casi sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia municipale e i carabinieri. Infine un grosso albero è caduto nella zona di piano Geli a San Martino delle Scale. La strada è chiusa al transito. Il pino, cadendo, ha invaso la carreggiata.