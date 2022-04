Forte vento sull’aeroporto di Catania, voli dirottati a Palermo e Lamezia

Diversi voli non sono riusciti ad atterrare, altri sono in ritardo.

CATANIA – Il fenomeno dovrebbe chiamarsi “wind shear“: un vento di forte intensità, che varia all’improvviso. E che in prossimità di un aeroporto diventa pericoloso affrontare e difficile da gestire per un pilota di aeromobile. È quanto sta accadendo in queste ore sullo scalo di Vincenzo Bellini di Catania: a partire dalle 15.55 di oggi alcuni voli non sono riusciti ad atterrare a Fontanarossa proprio a causa delle avverse condizioni atmosferiche e sono stati dirottati sugli aeroporti di Lamezia Terme e Palermo.

“Abbiamo tentato più volte di atterrare a Catania ma non ci siamo riusciti, e siamo stati sballottati in aereo – racconta una passeggera di uno dei voli dirottati – C’erano bambini che piangevano, altre persone che gridavano. Io non sono una persona impressionabile, ma mi è venuta una forte nausea”. Il vento risulta essere quasi del tutto assente a terra.

I voli in arrivo a Catania nelle prossime ore hanno già programmato ritardi. In qualche caso anche di un’ora. Monitorando il traffico aereo sul portale Flight Radar si notano i diversi tentativi di atterraggio sulla pista del capoluogo etneo e, subito dopo, il cambiamento di rotta degli aeromobili.

Per la precisione, il volo EasyJet in arrivo da Londra alle 15.55 è stato dirottato a Lamezia Terme; quello Air France da Amsterdam delle 16 è stato dirottato a Palermo, così come quello Ryanair da Genova delle 16.05 e quello Ryanair da Napoli delle 17.10.