Fortitudo Agrigento super: conquistata semifinale di Coppa Italia

Appuntamento stasera alle 20.45 al Malamaggetti per la semifinale con la vincente tra Roseto e Bisceglie

AGRIGENTO – La Fortitudo vince e stacca il pass per le semifinali di coppa Italia. Parte incerta Agrigento ma sempre attaccata al punteggio e si impone nella seconda parte del primo che quarto con un parziale di piu 9.Il secondo quarto parte con i tiri in lunetta per la Effe ma il punteggio stalla sul 29-21 per ben oltre 2 minuti. A sbloccare il risultato ci pensa Cosimo costi con i tiri dalla lunetta seguiti da un tiro da 2. Il quarto, combattutissimo si conclude con un vantaggio di 34 a 29.

Rieti riporta il punteggio in parità all’inizio del 3 quarto e allunga sul più 6 a metà del quarto. A riportare la Fortitudo sul meno due alla fine del quarto ci pensa costi con un Buzzurro beater. Ma nell’ultimo quarto la Fortitudo ci crede di più e con la spinta di Lo Biondo e Bruno l’inerzia del match cambia e la partita finisce 72/60. Appuntamento stasera alle 20.45 al Malamaggetti per la semifinale con la vincente tra Roseto e Bisceglie.

Fortitudo Moncada Agrigento: Albano Chiarastella 13 (2/4, 2/3), Alessandro Grande 11 (2/4, 2/4), Cosimo Costi 11 (2/6, 1/2), Andrea Lo biondo 11 (5/6, 0/0), Nicolas Morici 9 (3/8, 1/3), Santiago Bruno 9 (1/3, 2/3), Mait Peterson 6 (1/1, 0/0), Giuseppe Cuffaro 2 (0/1, 0/0), Luca Bellavia 0 (0/0, 0/0), Nicolas Mayer 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 16 / 20 – Rimbalzi: 34 4 + 30 (Nicolas Morici 8) – Assist: 9 (Albano Chiarastella 3)GEFF Kienergia Rieti: Filippo Testa 18 (3/5, 4/6), Edoardo Tiberti 16 (7/12, 0/0), Marco Timperi 10 (5/8, 0/1), Michele Antelli 7 (2/6, 1/4), Francesco Papa 4 (2/3, 0/2), Maurizio Del testa 3 (0/1, 1/6), Giorgio Broglia 2 (0/2, 0/0), Manuel Saladini 0 (0/0, 0/1), Godwin Jhon 0 (0/0, 0/0), Davide Frizzarin 0 (0/0, 0/0), Gabriele Buccini 0 (0/0, 0/0), Milos Vujanac 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 4 / 10 – Rimbalzi: 25 5 + 20 (Edoardo Tiberti 6) – Assist: 7 (Giorgio Broglia 2)