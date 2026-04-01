Forza d’Agrò, sospeso il sindaco e due consiglieri comunali

La decisione è stata presa dalla Prefettura

FORZA D’AGRÒ (MESSINA) – Il prefetto di Messina ha dichiarato “la sussistenza della causa di sospensione dalla carica” del sindaco di Forza d’Agrò, “Bruno Miliadò, eletto nelle consultazioni elettorali dell’8 e 9 giugno 2024 per il secondo consecutivo mandato, e dei consiglieri comunali Emanuele Giuseppe Di Cara e Joseph Bondì”.

Il provvedimento di sospensione, spiega la Prefettura in una nota, è stato “adottato a seguito dell’esecuzione delle misure cautelari emesse su richiesta della Procura di Messina, per associazione per delinquere finalizzata al compimento di false attestazioni di residenza”. L’ordinanza del gip ha disposto “gli arresti domiciliari per il sindaco Bruno Miliadò e del consigliere Emanuele Giuseppe Di Cara” e il “divieto di dimora per il consigliere Joseph Bondì”.

L’atto del Prefetto è stato inviato al Comune di Forza d’Agrò per l’esecuzione.