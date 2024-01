Forza Italia a Catania, ratificati i coordinamenti per provincia e città

I nomi dei nuovi componenti

CATANIA – Forza Italia a Catania: è stata ratificata a Roma la nuova composizione dei Coordinamenti per la provincia e per la città di Catania, a seguito della giornata congressuale di domenica scorsa che ha confermato Marco Falcone coordinatore provinciale azzurro ed eletto Massimo Pesce nel ruolo di coordinatore cittadino.

“Un partito forte”

“La mobilitazione congressuale di questi giorni – affermano Falcone e Pesce – ci consegna un partito forte, presente ovunque e vicino alle aspettative dei cittadini, attraverso una classe dirigente che a Catania e in tutti i Comuni è garanzia di buongoverno e valori, così come indicato dal segretario nazionale Antonio Tajani”.

“Abbiamo dato nuova forza e vigore al partito catanese, rinnovando gli organi direttivi in assoluta sintonia. Importante ribadire che si lavorerà tutti insieme per servire il territorio”, aggiunge il deputato FI all’Ars Nicola D’Agostino.

I nomi del coordinamento provinciale

Di seguito la composizione del Coordinamento FI per la provincia di Catania: Marco Falcone, Nunzio Saitta (vicecoordinatore), Antonio Villardita (vicecoordinatore), Cettina Foti (segretaria), Marco Corsaro (resp. Enti Locali), Francesco Nicodemo, Francesco Vasta (resp. Comunicazione), Laura Iraci Sareri, Teresa Cristaldi, Francesco D’Ambra, Valerio Cucè, Giovanni Leotta, Simona Postiglione, Cristian Drago, Massimiliano Famoso, Teresa Pizzo, Filippo Zampogna, Roberta Criscione, Salvo Smirni, Antonino Messina, Sandra Patanè, Nello Di Gregorio, Valentina Tringali, Giuseppe Murabito, Giovanni Caliò, Salvo Marasà, Ninni Anzalone. Componenti di diritto il deputato regionale Nicola D’Agostino, il coordinatore FI Giovani provincia di Catania Andrea Paparo e il coordinatore FI Seniores Alfio Papale. Componenti di diritto anche i coordinatori dei Comuni superiori ai 30mila abitanti.

Forza Italia a Catania: il nuovo coordinamento

Il Coordinamento FI per la città di Catania: Massimo Pesce, Paolo Ferrara (vicecoordinatore), Mario Tomasello (vicecoordinatore), Michele Cristaldi, Rocco Bufalino, Agata Parisi, Pietro Renda, Rosanna Colombo, Achille Croce Parisi, Beatrice Viscuso, Carlo Cristofaro, Melania Miraglia, Agostino Trovato. Componenti di diritto il capogruppo consiliare Piermaria Capuana, il coordinatore FI Giovani per città di Catania Gorgui Diagne, il coordinatore FI Seniores Pippo Palumbo, i coordinatori per i Municipi: Salvatore Chiarelli (I) – Fabio Lauria (II) – Roberto Cinaldi (III) – Rosario Cavallaro (IV) – Antonino Nicotra (V) – Maurizio La Magna (VI).

I delegati al congresso nazionale

I congressi catanesi hanno indicato anche i delegati al Congresso nazionale di fine febbraio. Per la provincia di Catania: Antonio Montemagno, Cettina Foti, Salvo Tomarchio, Massimo Saeli, Francesco Nicodemo, Michele Russo, Ivana Pollicina, Luca Rapisarda, Francesco Favata, Massimiliano Giacco, Giuseppe Li Volti, Salvatore Nicotra, Salvo Smirni, Simone Caruso. Per la città di Catania: Giovanni La Via, Giovanni Petralia, Michele Cristaldi, Giovanni La Magna.

I coordinatori Falcone e Pesce, il deputato D’Agostino, i sindaci di Acireale, Roberto Barbagallo, e di Misterbianco, Marco Corsaro, il capogruppo consiliare Capuana, ai sensi dello Statuto di Forza Italia, rientreranno fra i delegati di diritto al Congresso nazionale di Forza Italia in programma per fine febbraio.