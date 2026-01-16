L'eurodeputato parla a margine degli incontri con la classe dirigente azzurra

CATANIA – “Accogliamo con grande soddisfazione la visita del presidente Antonio Tajani a Catania, un momento di forte valore politico per la città, per il territorio e per tutta la comunità azzurra”. Così l’eurodeputato Marco Falcone, vice capo delegazione FI al Parlamento Europeo e segretario provinciale azzurro per la provincia di Catania, a margine degli incontri con la classe dirigente azzurra tenuti dal vice premier e segretario nazionale FI Antonio Tajani nel capoluogo etneo.

“Per noi l’unità del partito non è uno slogan, ma un principio irrinunciabile, nel pieno rispetto delle prerogative di ciascuno e della fiducia che ci viene accordata dagli elettori”, prosegue.

La difesa e il consolidamento del partito

“È in questa direzione – ha sottolineato Falcone – che si muovono le nostre proposte e il nostro impegno: difendere e consolidare l’unità di Forza Italia in Sicilia, rafforzandone il ruolo di motore trainante del centrodestra. Come ho ribadito anche sulla stampa, il Governo Schifani e l’intera coalizione di centrodestra in Sicilia hanno bisogno di un partito coeso, solido e riconoscibile, unito attorno ai nostri valori di sempre”.

“Nulla di personale verso nessuno, e men che meno verso l’attuale segretario Marcello Caruso. Il tema è politico e noi lavoriamo per trovare soluzioni che diano lustro e prestigio al partito. Il dialogo è utile e necessario, perché consente di andare oltre le dinamiche quotidiane e di garantire una visione comune. È questo che ci chiede il segretario Antonio Tajani, ma anche gli elettori e i cittadini, ed è su questo – ha concluso l’eurodeputato – che Forza Italia concentra il massimo del proprio sforzo politico”.