 Forza Italia, Falcone sulla visita di Tajani: “L'unità è valore fondante”
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Tajani a Catania, Falcone: “Lavoriamo per l’unità di Forza Italia”

L'eurodeputato parla a margine degli incontri con la classe dirigente azzurra
CATANIA
di
1 min di lettura

CATANIA – “Accogliamo con grande soddisfazione la visita del presidente Antonio Tajani a Catania, un momento di forte valore politico per la città, per il territorio e per tutta la comunità azzurra”. Così l’eurodeputato Marco Falcone, vice capo delegazione FI al Parlamento Europeo e segretario provinciale azzurro per la provincia di Catania, a margine degli incontri con la classe dirigente azzurra tenuti dal vice premier e segretario nazionale FI Antonio Tajani nel capoluogo etneo.

Per noi l’unità del partito non è uno slogan, ma un principio irrinunciabile, nel pieno rispetto delle prerogative di ciascuno e della fiducia che ci viene accordata dagli elettori”, prosegue.

La difesa e il consolidamento del partito

“È in questa direzione – ha sottolineato Falcone – che si muovono le nostre proposte e il nostro impegno: difendere e consolidare l’unità di Forza Italia in Sicilia, rafforzandone il ruolo di motore trainante del centrodestra. Come ho ribadito anche sulla stampa, il Governo Schifani e l’intera coalizione di centrodestra in Sicilia hanno bisogno di un partito coeso, solido e riconoscibile, unito attorno ai nostri valori di sempre”.

Nulla di personale verso nessuno, e men che meno verso l’attuale segretario Marcello Caruso. Il tema è politico e noi lavoriamo per trovare soluzioni che diano lustro e prestigio al partito. Il dialogo è utile e necessario, perché consente di andare oltre le dinamiche quotidiane e di garantire una visione comune. È questo che ci chiede il segretario Antonio Tajani, ma anche gli elettori e i cittadini, ed è su questo – ha concluso l’eurodeputato – che Forza Italia concentra il massimo del proprio sforzo politico”.

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Tags: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI