Forza Italia, il segretario nazionale Tajani domani in visita a Catania

CATANIA – Il Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, segretario nazionale di Forza Italia, sarà in visita a Catania domani, venerdì 16 gennaio 2026.
Ad accoglierlo il vice capodelegazione FI-PPE al Parlamento Europeo, l’eurodeputato Marco Falcone, segretario FI per la provincia di Catania, assieme ai parlamentari nazionali e regionali Giuseppe Castiglione, Nicola D’Agostino, Salvo Tomarchio, ai sindaci, agli amministratori locali e ai dirigenti azzurri del territorio.
Il segretario Tajani terrà nel pomeriggio una serie di incontri con la classe dirigente FI al Plaza Hotel Catania (viale Ruggero di Lauria, 43) dalle ore 16.30.
Il giorno dopo, sabato 17, lo stesso segretario nazionale sarà a Palermo. Nel capoluogo siciliano sarà protagonista, insieme al presidente della Regione Renato Schifani, di una kermesse al teatro Politeama.