Il segretario azzurro fa tappa in Sicilia

PALERMO – Il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani sarà a Palermo sabato 17 gennaio. Tajani sarà accolto al Teatro Politeama dal presidente della Regione Renato Schifani.

Tajani al Politeama di Palermo

A spoilerare data e luogo della visita di Tajani, che sotto le feste era intervenuto da remoto allo scambio di auguri di Forza Italia organizzato all’Astoria Palace, è il coordinatore azzurro per la provincia di Palermo Pietro Alongi con un post Facebook dell’iniziativa del Politeama dal titolo ‘Da 30 anni protagonisti al servizio del paese’. La tappa palermitana di Tajani, ad ogni modo, non dovrebbe essere l’unica per il ministro degli Esteri, che dovrebbe planare sull’Isola già venerdì.

Le fibrillazioni in Forza Italia

Spazzate via, quindi, le voci che da qualche giorno giravano su un possibile rinvio della visita del numero uno di Forza Italia in Sicilia, dove il partito registra diverse fibrillazioni interne. Da un lato le pressioni del gruppo parlamentare all’Ars che chiede una rappresentanza in Giunta, dall’altro la fronda guidata dall’eurodeputato Marco Falcone che punta ad aumentare il proprio peso specifico nel partito.

L’ipotesi La Via per l’Esecutivo

La strada per una pax interna proprio in vista della visita di Tajani, però, potrebbe passare anche dalla nomina di Giovanni La Via per uno degli assessorati che si libererebbero nel rimpasto di governo. L’ipotesi circola con insistenza da tempo, almeno fin da quando si è iniziato a ragionare sul dopo-Falcone all’assessorato all’Economia, ma alla fine in quella occasione la scelta del governatore ricadde su Alessandro Dagnino. Oggi la partita del rimpasto si incrocia con quella per l’egemonia dentro Forza Italia, dove si è chiuso il tesseramento che dovrebbe portare al congresso di primavera.