Forza Italia, il voto del congresso: Sicilia ‘premiata’ con Schifani e Caruso

Tajani sarà eletto segretario e l'Isola avrà dei rappresentati al vertice del partito

ROMA – Forza Italia ha dato il via ieri, venerdì 23 febbraio, al congresso nazionale – il primo dopo la morte del suo fondatore Silvio Berlusconi – ed è pronta ad eleggere il prossimo segretario che sarà Antonio Tajani unico candidato al ruolo. Nella lista di Tajani, che ha raccolto la complicata eredità del partito azzurro, c’è anche il cooordinatore siciliano degli azzurri, Marcello Caruso, braccio destro del presidente della Regione siciliana Renato Schifani (nella foto accanto a Paolo Berlusconi).

Caruso entrerà nella segreteria nazionale insieme a Cristina Rossello, deputata, coordinatrice FI Milano; Stefania Craxi, presidente commissione Esteri e Difesa del Senato della Repubblica; Mauro D’Attis, deputato, vice presidente commissione Antimafia e coordinatore FI Puglia; Francesco Silvestro, senatore, presidente commissione bicamerale Affari regionali; Daniele Silvetti, sindaco di Ancona e commissario FI Ancona. A questi sei si aggiungeranno altri nove componenti della segreteria che saranno successivamente nominati dal segretario nazionale.

Un ruolo per Schifani

Un ruolo di prestigio lo avrà anche Renato Schifani che andrà ad occupare la carica di presidente del consiglio nazionale del partito, una figura “nobile” che prima non era prevista e che è stata introdotta da poco nello statuto. Durante il congresso si voterà anche per i candidati al consiglio nazionale: le candidature presentate sono quattro e si tratta di Deborah Bergamini, vicepresidente dei deputati di Forza Italia e responsabile esteri del movimento azzurro; Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte; Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria; Stefano Benigni, deputato, segretario nazionale dei giovani di FI.

Caruso: “La Sicilia è importante per Forza Italia”

“La presenza di Forza Italia siciliana a questo congresso nazionale è motivo di grande soddisfazione per tutti noi – ha dichiarato Marcello Caruso – che abbiamo lavorato in questi mesi per riorganizzarne la presenza e per confermare la sua vitalità ed il suo radicamento in un territorio storicamente importante per Forza Italia. Il nostro partito si conferma in Sicilia e in Italia il punto di riferimento per quanto, moderati, liberali e garantisti si riconoscono nei valori dell’europeismo”.

Come e quando si vota

Questa mattina, sabato 24 febbraio, alle 9 si è aperta la seconda giornata del congresso, con conseguente apertura dei seggi. Dalle 9.30 il via al dibatto. Seggi elettorali aperti fino alle 14.30, Alle 17.15 parlerà Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo. Il suo sarà l’ultimo discorso prima della proclamazione degli eletti. A chiudere i lavori sarà l’intervento del nuovo segretario nazionale, previsto per le 18.