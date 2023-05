Forza Italia mostra i muscoli: la truppa di Schifani a Milano

Cresce la l’attesa per il taglio del nastro della kermesse nazionale “La Forza dell’Italia” in programma, oggi e domani.

2' DI LETTURA

PALERMO – Cresce la l’attesa per il taglio del nastro della kermesse azzurra “La Forza dell’Italia” in programma, oggi e domani, agli East end Studios di Milano. Panel e tavole rotonde con gli azzurri che ricoprono ruoli di governo scandiranno la due giorni che servirà a rilanciare il nuovo corso forzista e certificare i mutati equilibri interni al partito (con il ridimensionamento dell’area che fa capo a Licia Ronzulli in favore del tandem filo governativo Marta Fascina-Antonio Tajani).

Il partito si riorganizza

Il partito si organizza e guarda al futuro, se è prematuro parlare di successione al vertice (Silvio Berlusconi, in ripresa dopo i problemi di salute che lo hanno costretto a stare in panchina per diverso tempo, dovrebbe registrare un audio o un video per tenere alto il morale dei suoi), di certo sarà necessaria una rimodulazione che prevede nuovi generali in prima linea. Uno di questi, il più quotato per la leadership, è il vicepremier Antonio Tajani, padrone di casa della kermesse.

Il ruolo di Schifani

Un altro protagonista del nuovo corso è il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, pronto a sfoggiare i galloni da generale davanti alla platea milanese ricevendo l’investitura di coordinare del Sud Italia. Il nome del presidente della Regione, in questa fase di rimodulazione dell’organigramma del partito è tra quelli più gettonati per assumere, all’interno di una sorta di direttorio, le redini di Forza Italia (una delle ipotesi che potrebbero prendere forma in questa fase di rilancio dell’azione di Forza Italia).

La truppa siciliana a Milano

Diversi i siciliani presenti a Milano. A partire dal neo acquisto Giancarlo Cancelleri, nuovo adepto del verbo forzista e schifaniano dopo la rottura con Conte e soci. Nutrita la truppa sicula guidata da Marcello Caruso: saranno presenti i deputati regionali Riccardo Gennuso e Riccardo Gallo. A capitanare la brigata catanese ci saranno l’assessore Marco Falcone e Antonio Villardita (l’altro dioscuro azzurro, Nicola D’Agostino, resterà in Sicilia perchè impegnato in campagna elettorale). Non mancherà chiaramente l’eurodeputata Caterina Chinnici (traghettata in acque forziste da Antonio Tajani), protagonista oggi pomeriggio di un focus sulla lotta alla mafia con Rita Dalla Chiesa.