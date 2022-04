L'annuncio di Miccichè

PALERMO – “Forza Italia candida Francesco Cascio alle prossime Amministrative di Palermo”. Così in una nota il coordinatore regionale del partito in Sicilia, Gianfranco Miccichè.

“Il mio auspicio – aggiunge Miccichè – è che su questo nome, storico e autorevole del centrodestra, la coalizione possa trovare l’unità sperata”.

Da oggi sono dunque cinque i candidati del centrodestra in corsa per la poltrona dell’uscente Leoluca Orlando. Oltre a Cascio ci sono Roberto Lagalla (Udc), Totò Lentini (Mpa), che ha presentato la sua candidatura ieri, Francesco Scoma (Lega) e Carolina Varchi (Fratelli d’Italia).

“Abbiamo atteso per educazione – dice Francesco Cascio – ma il nostro essere attendisti è sembrato un segnale di debolezza. A questo punto la mia candidatura c’è formalmente, parleremo con tutti gli alleati e cercheremo di arrivare a una soluzione quanto più ampia possibile, se non unitaria. Avremo tre liste e partiamo, secondo me, da una base del venti per cento”.