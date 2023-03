Forza Italia, Schifani riunisce gli azzurri: ipotesi liste autonome

La pratica "Miccichè" non è ancora chiusa così si corre ai ripari.

1' DI LETTURA

PALERMO – Gli azzurri corrono ai ripari. Il presidente Renato Schifani ha riunito in Ars i deputati di Forza Italia per fare il punto sul futuro del partito siciliano. Le cose non slemberebbero andare particolarmente bene e l’affaire Gianfranco Miccichè tutt’altro che archiviato.

L’ex presidente dell’Ars è tutt’ora il commissario regionale degli azzurri e di conseguenza depositario del simbolo del partito (grana di non poco conto con le elezioni amministrative alle porte).

Da Roma nessun dirigente sarebbe disposto mettere un dito nell’acqua e, soprattutto, Silvio Berlusconi preferirebbe rinviare la pratica sicula a data a destinarsi.

Miccichè, nel frattempo, pare abbia detto a Berlusconi in persona di essere disposto a fare un passo indietro e rinunciare alla carica di coordinatore in cambio dell’assessorato regionale al bilancio.

Proposta irricevibile (oltre che “irrazionale” come pare si sia detto nel corso della riunione) per Schifani che si trova in un vero e proprio cul de sac.

Gli azzurri di rito schifaniano, allora, cercano di imbastire un piano b. Gli onorevoli hanno scritto un documento nel quale mettono nero bianco la richiesta di rimuovere Gianfranco Miccichè e di essere pronti a sondare tutte le vie legali utili per rappresentare il partito. Ma i forzisti stanno iniziando a sondare anche un’altra ipotesi (oggetto del vertice di oggi): presentare alle amministrative delle “liste Schifani”. Un’operazione rischiosa che potrebbe convincere Miccichè a presentare liste antagoniste con il simbolo di Forza Italia. Insomma, la telenovela forzista è ancora ben lontana dai titoli di coda.